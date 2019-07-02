بالفيديو.. جماهير البرازيل تحرم لاعبي ” الأرجنتين ” من النوم

ماجد محمد(صدى):

أطلقت جماهير البرازيل الألعاب النارية بالقرب من الفندق، حيث إقامة لاعبي منتخب الأرجنتين قبل مواجهة الفريقين في الساعات الأولى من يوم الأربعاء بتوقيت الشرق الأوسط في قبل نهائي كوبا أمريكا.

وتجمعت جماهير البرازيل الساعة 1:15 صباح الثلاثاء بجوار فندق إقامة منتخب الأرجنتين وسط مدينة بيلو هوريزنتي، وأطلقت الألعاب النارية لمنع لاعبي الأرجنتين من النوم وإزعاجهم قبل مواجهة الفريقين في قبل نهائي البطولة التي تستضيفها البرازيل.

وقدمت بعثة الأرجنتين احتجاجًا شديد اللهجة للجنة المنظمة بشأن عدم توفير الراحة اللازمة للاعبين قبل مباراة مهمة، وحرمانهم من النوم عددًا كافيًا من الساعات قبل المباراة المصيرية.