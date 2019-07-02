7 وظائف تعليمية شاغرة في مكة المكرمة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدارس عبدالرحمن فقيه للبنات، باب التقديم على 7 وظائف شاغرة للنساء، للعمل في مكة المكرمة.

وأوضحت مدارس عبدالرحمن، أن الوظائف متاحة تحت مسميات ” عاملة تجهيز وحبات مدرسية، ومديرة غرفة تحضير أطعمة ” .

وأَضافت أن تفاصيل وشروط الوظائف النسائية، كالتالي:

1- عاملة تجهيز وجبات مدرسية ” 6 وظائف ” :

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية من سكان مكة المكرمة، مع خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى التفرغ التام، على أن يكون موقع العمل ” مدارس عبدالرحمن فقيه للبنات بمكة المكرمة ” .

ويبدأ التقديم يومي الأحد بتاريخ 1440/11/04هـ والإثنين بتاريخ 1440/11/05هـ، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 مساءً.

2- مديرة غرفة تحضير أطعمة ” وظيفة واحدة ” :

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة البكالوريوس في التغذية وعلوم الأطعمة أو إدارة سلامة الغذاء، مع خبرة في نفس المجال لا تقل عن سنتين، وإجادة التفرغ التام واللغة الإنجليزية، على أن يكون موقع العمل ” مدارس عبدالرحمن فقيه للبنات بمكة المكرمة ” .

ويبدأ التقديم يومي الثلاثاء بتاريخ 1440/11/06هـ والأربعاء بتاريخ 1440/11/07هـ، من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 مساءً.

كما أشارت إلى أنه يتم إحضار السيرة الذاتية وجميع الأوراق الثبوتية للتقديم في ” مكة المكرمة – حي العزيزية – مركز فقيه التجاري – الدور الثامن – إدارة الموارد البشرية (القسم النسائي) – أ. وفاء ” .