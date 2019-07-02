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مجهول يقتحم المسجد عاريًا ويسب المصلين

مجهول يقتحم المسجد عاريًا ويسب المصلين
القاهرة(صدى):

اقتحم مجهول، ساحات أحد مساجد محافظة كفر الشيخ بمصر، عاري الجسد؛ إذ كان يمسك ملابسه في يده.

وفوجئ المصلون أثناء تأديتهم الصلاة بالمسجد بشاب عار يقتحم المسجد و يسب المصلين بألفاظ نابية.

وقام المصولن، بالسيطرة على الشاب وإجباره على ارتداء البنطال، فيما لم يكن معه ما يثبت هويته.

ويشتبه في كونه مريضا نفسيا أو أنه تعاطى جرعة مخدرات دفعته لاقتحام المسجد بهذا الشكل.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7692 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 76866 ] نشر منذ 4 ساعات

استغفر الله العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لايبلانا

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