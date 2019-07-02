” الغيث ” : إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة

نايف السالم(صدى):

أكد عضو مجلس الشورى “ عيسى الغيث ” على أن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة ، موضحًا أن بقية الصلوات في محل خلاف.

وقال الغيث في مقال نشره في صحيفة الوطن: قال اله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون)، فنقول بأن إغلاق المحلات للصلاة مقتصر على صلاة الجمعة بنص الآية، وأما بقية الصلوات فمحل خلاف محلي.

وأضاف: والذي يرجح عدم وجوب الإغلاق في الصلوات الخمس لعدة مرجحات؛ منها أن الوقت متسع لإقامة الصلاة ولا وجوب لأدائها في أول الوقت، فضلاً عن أن يلحق الناس الضرر في الإلزام بذلك؛ فيكون دفع الضرر مقدم على الاستحباب.

وتابع الغيث: ومسألة وجوب صلاة الجماعة وكونها في المسجد محل اجتهاد، والراجح عند الجمهور أن الجماعة سنة مؤكدة، وفي المسجد فرض كفاية، وبالتالي فيمكن للبائع والمشتري أن يصلي أول الوقت أو آخره.