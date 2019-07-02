مجلس الشورى يناقش مشروع نظام مكافحة التمييز.. قريبًا

علي القحطاني(صدى):

أكدت الدكتورة إقبال درندري عضو مجلس الشورى، أن اللجنة الإسلامية والقضائية في المجلس قاربت من إنهاء دراسة مشروع نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية وتقديمه للمجلس.

وأشارت في تصريح له، إلى أن القانون يهدف لتجريم التمييز ضد الأفراد والجماعات ومنع الانتقاص بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الطائفة أو الدين أو المعتقد أو المذهب أو المنطقة أو المهنة.

كما يهدف نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية لتجريم نشر النعرات القبلية و المناطقية و المذهبية و الطائفية اوالقائمة على التصنيفات الفكرية أوالسياسية وتعزيز الوحدة الوطنية ومنع ما يؤدي للانقسام والفتنة وحماية أماكن أداء الشعائر الدينية والرموزالتاريخية المشكلة للهوية.