أنغام عن طلاقها من أحمد إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل

القاهرة(صدى):

ردت الفنانة المصرية أنغام، بشكل غير مباشر على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها الموزع أحمد إبراهيم.

ونشرت أنغام عبر خاصية ” الستوري ” على موقع ” إنستجرام ” ، قائلة ” حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل في موضع أنت فيه غير قادر على أخذ حقك، فانتظر نصرًا من الله يقر عينك ويثلج صدرك ” .

وفي سياق متصل، نفى أحمد إبراهيم هذه الشائعات، مؤكدًا عدم انفصاله عن أنغام، معبرًا عن إنزعاجه من التدخل المستمر في حياته الشخصية.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية، حول انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم وعودته لزوجته الأولى ياسمين عيسى.