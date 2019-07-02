مومياء تتحدث إلي مكتشفيها وتطلب منهم تغطية جسدها
روى أحد شيوخ المرممين تفاصيل ما جرى قبيل سنوات مضت في مقبرة الكاهن منتومحات في منطقة العساسيف الأثرية، قرب معبد الملكة حتشبسوت في مصر.
وقال إنه في أحد الأيام عندما توجه مع آخرين للعمل بمشروع لترميم مقبرة الكاهن منتومحات الشهير بأمير طيبة، لفتت نظرهم من بين مجموعات المومياوات التي وجدوها في المقبرة، مومياء لأحدى نساء مصر القديمة،
فنظر إليها هو ورفاقه من العمال والمرممين ووجدوا شفتاها تتحرك وملاح وجهها تتغير، وكأنها تريد أن تقول شيئا، وبالطبع اعتقدوا أن الأمر مجرد خيال، تركوها وانصرفوا للقيام بالأعمال المكلفين بها.
وأضاف أنه في اليوم الثاني تكرر ما جرى ولفتت المومياء المثيرة نظرهم، وحين تأملوها وجدوها تتحدث إليهم بلغة قريبة من لغة الإشارة و كأنها تريد أن تقول لهم شيئا ما.
وتابع إنه “ في اليوم الرابع من عملهم بالمقبرة، التي تعد الأكبر من نوعها من بين المقابر المنحوتة في الصخر والمكونة من ثلاثة طوابق، حضر بعض العمال وهم في لهفة لرؤية تلك المومياء.
وظلوا ينظرون إليها وكأنهم يتبادلون حديثا صامتا معها، ثم راحوا يروون لنا شيئا مثيرا قالوا إنهم شاهدوا تلك المومياء في أحلامهم، وأنها جاءت لهم في لحظات نومهم، وطلبت منهم طلبا غريبا … لقد قالت لهم المومياء حين ظهرت لهم في الأحلام ”أريد منكم تغطية جسدي … لقد صرت عارية على يد لصوص المقابر، أرجوكم ضعوني تحت التراب “ .
وقال : ” وقررنا بالفعل أن نقوم بتغطية جسدها وبدفنها خاصة وأنها بالنسبة لرؤية الأثريين مومياء عادية لا تمثل أي قيمة أثرية ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76876 ] نشر منذ 12 ساعة
كثروا منها ,,
,, لو شافوا شفايفها تتحرك ( هذا إذا باقي لها شفايف ) ، كان هربوا ولا قربوا المقبره ,,
سيف[ عدد التعليقات: 4851 ] نشر منذ 12 ساعة
اللي فوق التراب يتمني ان يكون تحت التراب الاموات الراقدوان في قبورهم هم سعداء وحالهم افضل منا بكثير امنيتي الوحيدة هي ان اكون معهم اريد العيش تحت التراب لان العيش فوق التراب جحيم لا يطاق.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7696 ] نشر منذ 10 ساعات
طيب طيب
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2540 ] نشر منذ 9 ساعات
خزعبلات
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6114 ] نشر منذ 8 ساعات
هراء، وتبكيش..
توني بلير[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 7 ساعات
مصيبه انك تصدق مصري ^_^
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختلت عقولهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختلت عقولهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختلت عقولهم
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41464 ] نشر منذ 7 ساعات
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختلت عقولهم
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1780 ] نشر منذ 4 ساعات
مااحد يعلم الحقيقة المطلقة قد يكون حقيقي او قد يكون كذب والله أعلم ، وأن كان حقيقي فهذه المرأة ألتي يتحدثوت عنها قد تكون قتلت بظلم او ماتت من مرض مزمن في زمنها فأراد الله عزوجل أن يظهر للعالم آيته أن الأموات يستطيع الله جعلهم ينطقون .فسبحان الله الخالق العظيم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49763 ] نشر منذ 4 ساعات
يمكن طاحوا في فيفي عبده باالغلط😉
الحربي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههه طيب مالها فيديو نريد دليل على ذلك