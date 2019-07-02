” حساب المواطن ” يوضح حالات تسجيل المرأة كمستفيد رئيسي

علي القحطاني(صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، من جديد على حالات تسجيل المرأة في البرنامج كمستفيد رئيسي؛ للحصول على الدعم.

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للمواطنة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية ” المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، زوجها غائب، وعائلة فاقد الأهلية ” .

وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطنة وجهت سؤالًا إلى الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلة ” زوجي موقفة خدماته هل أقدر أٍجل أنا بحساب المواطن برقم الآيبان حقي؟ ” .

وقال حساب البرنامج ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في حالة أن تكون مهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب، وذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” .