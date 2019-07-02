وظائف تعليمية شاغرة في الرياض
كشفت شركة مراكز عبور لتنمية الانسان بالإعلان عن توفر وظائف شاغرة في كل من الرياض .
وجاءت الوظائف التعليمية الشاغرة في شركة مراكز عبور لتنمية الانسان كالتالي:
مطلوب معلمين مدارس في القصيم
مطلوب معلمين مدارس في الرياض
مطلوب معلمين ومعلمات مدارس في جازان
معلم تربية خاصة – مسار: صعوبات تعلم / توحد / اعاقة عقلية
اخصائي اجتماعي – جازان
اخصائية علاج وظيفي – المجمعة
اخصائية علاج وظيفي – القصيم
اخصائية علاج وظيفي – جازان
اخصائية علاج وظيفي – خميس مشيط
اخصائية علاج وظيفي – الاحساء
أخصائي تخاطب – خميس مشيط
اخصائية علاج وظيفي (اناث) – خميس مشيط
ممرضة – خميس مشيط
ممرضه – الاحساء
( ممرضة – (بيشة
(أخصائي/ة علاج طبيعي – (بيشة
ممرضه – النعيرية
وظيفة اخصائي/ة تخاطب شاغرة في جازان
اخصائية علاج وظيفي (اناث) – الاحساء
ممرضه – القصيم
اخصائية علاج طبيعى (أناث) – الرياض
اخصائية تربية خاصة – النعيرية
اخصائية علاج طبيعى (أناث) – النعيرية
اخصائية علاج وظيفي (اناث) – النعيرية
أخصائي تخاطب – الرياض
ممرضة – جازان
( أخصائية تربية خاصة – (المجمعة
( أخصائي/ة علاج وظيفي – ( بيشة
( أخصائي/ة تخاطب – (المجمعة
وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الآتي: http://hdc.com.sa/homepage
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