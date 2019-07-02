وظائف تعليمية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مراكز عبور لتنمية الانسان بالإعلان عن توفر وظائف شاغرة في كل من الرياض .

وجاءت الوظائف التعليمية الشاغرة في شركة مراكز عبور لتنمية الانسان كالتالي:

مطلوب معلمين مدارس في القصيم

مطلوب معلمين مدارس في الرياض

مطلوب معلمين ومعلمات مدارس في جازان

معلم تربية خاصة – مسار: صعوبات تعلم / توحد / اعاقة عقلية

اخصائي اجتماعي – جازان

اخصائية علاج وظيفي – المجمعة

اخصائية علاج وظيفي – القصيم

اخصائية علاج وظيفي – جازان

اخصائية علاج وظيفي – خميس مشيط

اخصائية علاج وظيفي – الاحساء

أخصائي تخاطب – خميس مشيط

اخصائية علاج وظيفي (اناث) – خميس مشيط

ممرضة – خميس مشيط

ممرضه – الاحساء

( ممرضة – (بيشة

(أخصائي/ة علاج طبيعي – (بيشة

ممرضه – النعيرية

وظيفة اخصائي/ة تخاطب شاغرة في جازان

اخصائية علاج وظيفي (اناث) – الاحساء

ممرضه – القصيم

اخصائية علاج طبيعى (أناث) – الرياض

اخصائية تربية خاصة – النعيرية

اخصائية علاج طبيعى (أناث) – النعيرية

اخصائية علاج وظيفي (اناث) – النعيرية

أخصائي تخاطب – الرياض

ممرضة – جازان

( أخصائية تربية خاصة – (المجمعة

( أخصائي/ة علاج وظيفي – ( بيشة

( أخصائي/ة تخاطب – (المجمعة

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الإطلاع على التفاصيل والتقديم عبر الموقع الإلكتروني الآتي: http://hdc.com.sa/homepage