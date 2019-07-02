برفقة معلمهم.. طلاب يغتصبون إبنة عمهم لأنها متفوقة في الدراسة

نيودلهي(صدى):

دفعت الغيرة أربعة طلاب هنود إلى التخطيط للاعتداء على ابنة عمهم، البالغة من العمر 16 عاما، وذلك بعدما تفوقت عليهم وحصلت على المرتبة الأولى على مستوى فصلهم الدراسي.

ودعا الأولاد ابنة عمهم لتناول الغداء معهم خلال استراحة في المدرسة الواقعة بولاية أوتار براديش في الهند، وقدموا الطعام لها بعدما خلطوه بمخدر، لتغيب الفتاة عن الوعي، ويقوم الأربعة بالتناوب على اغتصابها برفقة معلمهم، ثم قاموا بتصوير الواقعة وإرسال مقطع الفيديو الخاص بها على الواتساب لكل أفراد العائلة.

وقال مدير الشرطة، مادهوفان كومار سينغ: ” بعد تخدير الفتاة تناوب الأولاد ومعلمهم على اغتصابها بينما قام أحدهم بتصوير الواقعة على هاتف محمول، وعندما استعادت وعيها أخبروها أنها فقدت وعيها في الملعب ” .