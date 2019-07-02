شركة زين توفر وظائف شاغرة للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة زين، وظائف إدارية وتقنية وأمنية في مدينة الرياض، لحملة الثانوية والبكالوريوس حديثي التخرج وذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: موظف أمن أقليمي – الرياض (Regional Security Officer)، مدير رئيسي عمليات الموارد البشرية للمنطقة الشرقية والشمالية – الرياض (HR Operations Eastern & Northern Senior Manager)، محلل تدريب مبيعات – الرياض (Sales Training Analyst)، محلل دعم نظم المبيعات – الرياض (Sales System Support Analyst).

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط)، جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية، مهارات أساسية في استخدام الحاسب الآلي، مهارات أساسية في التواصل وخدمة العملاء، مهارات في مجال التعاون والعمل الجماعي، مهارات متوسطة في إدارة المكاتب.

يشار إلى أن التقديم يتم عبر تعبئة الطلب على الرابط: من هنـــــــــــا .

اعتباراً من اليوم الثلاثاء 1440/10/29هـ (الموافق 2019/7/2م) حتى الخميس 1440/11/8هـ (الموافق 2019/7/11م).