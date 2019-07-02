القهوة تُخفي علامات التعب حول العينين ومفيدة للبشرة

أميرة خالد(صدى):

أكد مختصون على ضرورة استخدام القهوة في ترطيب البشرة حيث تحتوي على الكثير من المكونات الطبيعية المغذية، وتساعد على إزالة الاحتقان والتجاعيد.

ويجب استخدام ملعقة وسط من القهوة المطحونة، ملعقة طعام من زبدة الكاكاو، ملعقة طعام ونصف من زبدة الشيا، ملعقة وسط ونصف من زيت الورد، ملعقة وسط ونصف من زيت الجوجوبا، 5 نقاط من زيت اللافندر الأساسي و5 نقاط من زيت البابونج الأساسي.

يتم تذويب زبدة الشيا وزبدة الكاكاو على نار هادئة. وبعد ذلك ينزع المزيج عن النار وتضاف إليه بودرة القهوة، زيت الجوجوبا وزيت الورد.

وتضاف الزيوت الأساسية ويسكب الخليط في علبةمحكمة الإغلاق ويمكن الاحتفاظ بها في مكان منعش وجاف لمدة 6 أشهر إلى سنة.