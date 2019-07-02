سيدة تتناول الموز والفراولة فقط بسبب لدغة عنكبوت

واشنطن(صدى):

حرمت لدغة عنكبوت سيدة تبلغ 38 عامًا من تناول أغلب الأطعمة ما عدا الفراولة والموز، حيث أصابتها اللذغة بحساسية شديدة.

وفي التفاصيل، أصيب السيدة الثلاثينية بلدغة العنكبوت الذي ينتمي إلى فصيلة ” اليغموش الأمريكية، ولم تكترث لهذا الأمر؛ لأنها لُدغت عدة مرات من قبل.

وبدأ الأمر يتطور فظهرت الأعراض المفاجئة مثل الانتفاخ الشديد والتورم والقيء والإسهال.

وبعد أن أجرت المرأة اختبارًا اكتشفت إصابتها بما يعرف باسم ” متلازمة ألفا غال ” ، التي تعد نوعًا من الحساسية تجاه بعض الأطعمة، وذلك نتيجة التعرض للدغات العنكبوت.

وحرمتها اللدغة من 29 نوعًا مختلفًا من الطعام مثل اللحوم الفلفل والشوكولاتة والجزر والكرنب وبياض البيض والخس وفول السوداني والأرز، قائلة ” مازالت على قيد الحياة بسبب الموز والفراولة، وكنت أتناول السمك مرتين أسبوعيًا إن استطعت ” .