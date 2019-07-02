” زيدان ” يوجه ضربة موجعة لباريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الثلاثاء، رفضه التفريط في نجم خط وسط دفاع الفريق إلى نادي باريس سان جيرمان.

وأكد موقع buzz sport الفرنسي، أن الإدارة القطرية لباريس سان جيرمان يبحث منذ عدة أشهر عن إبرام صفقة كبيرة من خلال التعاقد مع لاعب خط وسط دفاعي، ساعيًا إلى ضم لاعب ريال مدريد ومنتخب السامبا كاسميرو.

وقدم باريس سان جيرمان، عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لضم ” كاسميرو ” ، لكنه قُوبل بالرفض من مسئولي ريال مدريد، إذ يعد هذا اللاعب جزءً لا يمكن الاستغناء عنه أو المساس به.

وقال زين الديم زيدان، إنه يريد بناء فريق قوي للموسم المقبل، وأن كاسميرو يعتبر جزءً لا يمكن المساس به من فريقه، وهو ليس للبيع.