سفارة الإمارات في لندن تُعلق على مزاعم تواجد الأميرة هيا في بريطانيا

ابوظبي(صدى):

نفت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، دخولها في أي نقاش حول وجود الأميرة هيا شقيقة العاهل الأردني وزوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، في المملكة المتحدة.

ووفقًا لصحيفة ” الجارديان ” البريطانية، قال متحدث باسم السفارة الإماراتية: ” لا تنوي حكومة الإمارات العربية المتحدة التعليق على مزاعم حول حياة الأفراد الخاصة. أما إذا كانت قد أثارت مثل هذه القضية مع نظرائها الألمان أو البريطانيين، فإن الجواب هو لا ” .

وورد في المواقع الإخبارية المحسوبة على الدول المعادية للإمارات، أن الأميرة سافرت في البداية من دبي إلى ألمانيا ومن المفترض أنها طلبت اللجوء هناك.