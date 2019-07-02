حَكَمة تخدع لاعبا بحيلة غير متوقعة تنتهي بأبتسامة

نواف السالم(صدى):

أثارت امرأة برازيلية تولت مهمة التحكيم، في مباراة بالدوري الإكوادوري، إعجاب واسع، بعدما نادت على أحد اللاعبين، خلال المباراة، ووضعت يدها في الجيب كما لو أنها تهم بسحب البطاقة الصفراء حتى توجه إليه إنذار.

وكان وضع اليد في الجيب مجرد حيلة، إذ ما إن اقترب اللاعب في نادي سبورتينغ برشلونة، كيتو دياز، حتى قامت كولومبو، بسحب منديل، ومررته على جبينها، كما لو أنها تمسح العرق.

وابتسمت الشابة الحكم على نحو بارز، ولم يستطع اللاعب بدوره أن يتمالك نفسه، فابتسم.