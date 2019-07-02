طريقة جديدة لعلاج انتفاخ القدمين في نصف ساعة

أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من انتفاخ أصابع القدمين، التي تصيب الأشخاص على خلفية ارتداء أحذية غير مناسبة والعوامل الوراثية.

وعلاج الانتفاخ يستلزم إجراء جراحة للتخلص منها بإزالة الانتفاخ تحت التخدير العام، وتحتاج لنحو 7 أسابيع.

وفي هذا الصدد تم تطوير تقنية جديدة لعلاج التورم تسمى “ إم بي آي ” وهي تعالج تلك المشكلة في غضون 31 دقيقة.

وقال أندريا بيانشي استشاري جراحة العظام إن العملية تتم عن طريق عمل شقوق بطول 3 ملم بالجلد وتصحح التشوه وتعدل عظام القدم باستخدام نتوءات جراحية صغيرة.

وأضاف: ” يجري سلسلة من الكسور الصغيرة بالمنطقة المصابة ولا تحتاج لمسامير لكي تعود العظام لمكانها، موضحًا أنه بمجرد إعادة تنظيم العظام يتم تضميد القدم وتشفي بصورة طبيعية ” .

يذكر أن هذه التقنية تتميز بـ إمكانية خروج المريض من المستشفى بعد ساعات من إجراء العملية، كما أنه لا يحتاج لارتداء أحذية خاصة.