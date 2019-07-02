‏حقبة جديدة وزواج .. تفاصيل عن حياة الإمبراطور ” ناروهيتو ” الذي التقى ولي العهد

نايف السالم(صدى):

التقى صاحب السمو المكلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، بالإمبراطور الياباني ناروهيتو الملقب بـ”هيرونوميا”، في قصر أكاساكا.

وقد اعتلى الإمبراطور عرش اليابان في العام الماضي بعد تنازل والده الإمبراطور السابق عن العرش، في خطوة هي الأولى منذ قرنين من الزمان في اليابان.

وفي الأول من مايو من العام الحالي نُصب ولي العهد ناورهيتو إمبراطوراً جديداً لليابان بعد تنازل والده عن العرش ليبدأ حقبة جديدة من عهد اليابان باسم ” تناغم جميل ” .

وظهرت أمامه عقبة عندما خطفت قلبه الإمبراطورة ماساكو أواد، حيث اكتشف مساعدو الإمبراطور ” أكيهيتو ” أن جد ” ماساكو ” لأمها، الصناعي يوتاكا إيغاشيرا، متورط في دعوى قضائية متعلقة بكارثة التلوث في خليج ميناماتا، أخطر حادث تلوث صناعي في تاريخ اليابان.

وكان جد ” ماساكو ” رئيساً لشركة ” شيسو ” التي أدى تسرب الزئبق من مصانعها إلى تسمم وموت آلاف اليابانيين نتيجة تناولهم السمك الملوث.

وشعر مساعدو الإمبراطور أن هذه القضية قد تؤثر على صورة ولي العهد ونصحوا الأمير بالتوقف عن الاتصال بـ ” ماساكو، وعندما تبين لمساعدي الإمبراطور أكيهيتو أن جد ماساكو غير مسؤول عن كارثة ميناماتا، ولن يتعرض لملاحقة القانون الجزائي، خضعوا لرغبة الأمير ناروهيتو وأرسلوا عرضاً للزواج بواسطة طرف ثالث إلى عائلة أوادا في مايو عام 1992.

وجرت لقاءات ما قبل الخطبة بين ” ناروهيتو ” و ” ماساكو ” ؛ حتى تمت الخطبة، وبعدها الزواج في عام 1993 بعد 7 سنوات من أول لقاء بينهما.