بالفيديو.. أحمد خميس عن حجاب زوجته مشاعل: هادا الشيء حرية شخصية

أميرة خالد(صدى):

نشر الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علق به على ظهور زوجته ومواطنته الإعلامية مشاعل الشحي دون حجاب، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها .

وقال خميس في الفيديو ، هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هادا الشيء حرية شخصية منها إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه ، مُضيفاً ، إذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة “ .

وأضاف ، ” أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها “ .

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، أطلّت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن شعرها بالكامل؛ ما أثار الشكوك حول قرارها خلع الحجاب.