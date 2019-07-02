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بالفيديو.. أحمد خميس عن حجاب زوجته مشاعل: هادا الشيء حرية شخصية

بالفيديو.. أحمد خميس عن حجاب زوجته مشاعل: هادا الشيء حرية شخصية
أميرة خالد(صدى):

نشر الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، علق به على ظهور زوجته ومواطنته الإعلامية مشاعل الشحي دون حجاب، في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها .

وقال خميس في الفيديو ، هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هادا الشيء حرية شخصية منها إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه ، مُضيفاً ، إذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة “ .

وأضاف ، ” أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها “ .

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي، أطلّت في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفة عن شعرها بالكامل؛ ما أثار الشكوك حول قرارها خلع الحجاب.


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