بالصور.. أول ظهور لـ ” بورش تايكان 2020 ” بالصين

أميرة خالد(صدى):

ظهرت بورش تايكان 2020 الكهربائية بالكامل ، لأول مرة دون أي تمويهات تقريباً في شوارع شنغهاي بالصين، ما يؤكد مدى أهمية السوق الصيني بالنسبة لمختلف شركات السيارات حول العالم.

وأظهرت صور تجسسية تم تداولها ، ملصقات تغطي منافذ التهوية الجانبية خلف الرفارف الأمامية، كما تمت تغطية عدة أجزاء من المصابيح الأمامية تتضمن الأضواء النهارية ومصابيح الضباب، وتم تغطية المصابيح الخلفية بشريط أسود أيضاً مع منافذ أنابيب عادم مزيفة بالخلف تغطي الحقيقية، فيما أن العجلات تبدو رائعة حقاً ومختلفة عما رأيناه قبلاً.

يفترض أن تأتي تايكان بمحركين كهربائيين قوتهما 600 حصان يقدمان تسارع 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية و0-200 كم/س في 12 ثانية مع مدى سير 500 كم في الشحنة الواحدة.

هذا ويذكر أن بورش تنوي الكشف عن سيدان تايكان الكهربائية الفاخرة خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم إطلاق نسخة أخرى منها بمقصورة أكبر وأعلى ارتفاعاً عن الأرض باسم تايكان كروس توريزمو بالعام المقبل.