شركة ” S – TEAM ” شريكًا لـ الهلال

نواف السالم(صدى):

أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، إجراءات توقيع اتفاقية شراكة مع شركة ” S – TEAM ” ؛ لتكون بموجبها الشريك الرئيسي والحصري في فئة الملابس والمتاجر الرياضية، وذلك لمدة خمسة مواسم رياضية بدءا من تاريخ اليوم.

ووقع رئيس النادي عقد الرعاية مع عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ” S-TEAM ” الأستاذ ” خالد الربيعان ” مساء اليوم الثلاثاء في قاعد كبار الشخصيات بـ ” ستاد جامعة الملك سعود ” في الرياض، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال.

ويتضمن عقد الشراكة: منح حق الامتياز الحصري لشركة TEAM – S تصميم وإنتاج وتوزيع وتسويق وبيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم بنادي الهلال وفق أعلى معايير الجودة، ومنح حقوق الامتياز الحصري للشركة، الفتح وإدارة وتشغيل أماكن بيع كافة الملابس والإكسسوارات الرسمية والتسويقية لفرق كرة القدم بنادي الهلال عبر المتاجر الأرضية وعبر المتاجر الالكترونية، توفير أطقم النادي الرسمية بدرجات وأسعار مختلفة، وسيتم تدشين الأطقم مع بداية الموسم الرياضي المقبل، بيع المنتجات في متاجر الهلال الأرضية والإلكترونية، إضافة إلى العديد من منافذ البيع في كل أنحاء المملكة والخليج، وسيتم تدشين المتجر الإلكتروني مع تدشين الأطقم.