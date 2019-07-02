دراسة: نزع شعر الأنف يؤدي إلى الوفاة

أميرة خالد(صدى):

أكد أطباء على أن نزع شعر الأنف وخصوصاً ذلك الذي يبرز خارجه، قد يسبب الوفاة، حيث يحدث جرحاً في الجلد ما قد يؤدي إلى نشوء التهاب يصل أحياناً إلى الدماغ.

ويطلق على ذلك اسم ” التهاب الوريد الخثاري داخل الجمجمة” وهو عبارة عن التهاب يسبب تكون تجلطات دموية قد تسد وريد الدماغ بحسب ما أشارت إليه دراسة أجريت في كوبا.

وقالت الدراسة إن هذا المرض نادر وأنه من الصعب كشفه بسرعة. ويشار إلا أن شعيرات الأنف تعمل كمصفاة تمنع دخول الغبار وبذور اللقاح والفيروسات والبكتيريا والجزيئات الضارة إليه.

وهي بذلك تمنع من وصولها إلى الرئتين وإحداث التهاب فيهما. ويعتبر هذا من الأسباب الأساسية التي تدفع إلى الحفاظ عليها.