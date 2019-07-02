تعليم القصيم يوجه بتوفير مساكن للمرشحين للوظائف

فاطمة المالكي(صدى):

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، توجيهًا جديدًا بشأن المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية.

ووجه مدير الإدارة بتوفير السكن والتنقلات للراغبين من المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، الموجهين للمنطقة حديثًا.

كما وجه بتسهيل كافة الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه يتابع مع المساعد المدرسي ومدير شؤون المعلمين الإجراءات والتسهيلات الخاصة باستقبال المرشحات.

يذكر أن وزارة التعليم انتهت من الاستعداد في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة لاستقبال المعلمين المرشحين والمعلمات المرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخرًا.