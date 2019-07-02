أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة.. الأحساء تتصدر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الثلاثاء، على مستوى جميع مناطق المملكة.
وأوضحت ” الأرصاد ” وفقًا لبيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة، إذ بلغت 45 درجة مئوية.
وأضافت أن مرصد وادي الدواسر سجل درجة حرارة 44 درجة مئوية، يليه مرصد القصيم 43 درجة مئوية، ومرصد القيصومة 43 درجة مئوية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76821 ] نشر منذ 29 دقيقة
اللهم الطف بحالنا .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 26 دقيقة
الأجواء باالنسبةلنا
تعتبر أوروبية🤗🤗🤗