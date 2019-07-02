أعلى درجات حرارة اليوم في المملكة.. الأحساء تتصدر

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات حرارة سُجلت اليوم الثلاثاء، على مستوى جميع مناطق المملكة.

وأوضحت ” الأرصاد ” وفقًا لبيانات المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، أن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الثلاثاء في المملكة، إذ بلغت 45 درجة مئوية.

وأضافت أن مرصد وادي الدواسر سجل درجة حرارة 44 درجة مئوية، يليه مرصد القصيم 43 درجة مئوية، ومرصد القيصومة 43 درجة مئوية.