بالصور.. سيارة ” جيمس بوند ” القادمة .. نسخة خارقة تتعدى المليون دولار

أميرة خالد(صدى):

أكدت ” أستون مارتن ” أن نسختها ” Valhalla أو فالهالا ” الخارقة ، التي كشفت عنها لأول مرة في معرض ” جنيف ” الدولي الذي عقد في مارس ، ستظهر في أحدث فيلم من سلسلة ” جيمس بوند ” الشهيرة ” 007 ” .

وأفادت الشركة أن تكلفة هذه السيارة تراوحت بين مليون و1.5 مليون جنيه إسترليني (ما يتراوح بين 1.26 و1.9 مليون دولار)، وسوف تصنع منها 500 وحدة فقط.

وتم تزويد ” فالهالا ” بمحرك ” في 6 ” يعمل بالكهرباء والبنزين، ويمكنها الانطلاق من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية فقط، بينما ستصل سرعتها القصوى إلى أكثر من 350 كيلومتراً في الساعة.

أما الهيكل، فقد صنع كلياً من ألياف الكربون مما يمنحها خفة في الوزن ومرونة في التحرك، ومن المنتظر طرحها للبيع أواخر عام 2021.