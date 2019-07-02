أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر: ” تنظيم الحمدين سيحاكم في لاهاي على جرائمه “

نايف السالم(صدى):

قال فهد بن عبدالله آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ، إنه سيتم محاكمة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد ونظامه في محكمة لاهاي بهولندا قريبًا.

وغرد فهد بن عبدالله عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : ” سنرى بإذن الله تنظيم الحمدين الإرهابي يحاكمون في محاكم لاهاي على جرائمهم البشعة ” .

وأضاف: ” إلى إخواننا شعب قطر أقولها لكم وأنا مسؤول أمام الله، تنظيم الحمدين الإرهابي يحتال ليدعم حزب الله في لبنان، وقد فعلوها من قبل في فدية الراهبات والعسكر اللبنانيين، وفي العراق ضحت قطر بأبناء عمومتنا من أجل أن تجد مبرر أمام العالم لدفع مليار دولار للميليشيات الإيرانية ” .

وتابع : ” أموال قطر تحترق، بعدما أفلست ايران وعجزت عن دعم أذرعها الإرهابية ووضع حزب الله صناديق تبرعات في المحال التجارية وظهر المنقذ تميم ونظامه تنظيم الحمدين الارهابي ليدعم حزب الله في لبنان بنصف مليار دولار، نحن نعلم أنهم يحتالون ويحاولون إظهارها كدعم للاقتصاد اللبناني ” .

ولفت إلى أن نظام إيران بدأ في الانهيار نظرًا لمعاناة الاقتصاد الإيراني لذلك لم يستطع دعم حزب الله ولكن تنظيم الحمدين، تكفل بدعم الإرهاب منذ عقدين وهاهو الان يدعم حزب الله .