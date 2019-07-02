بالفيديو.. مدرب مصر السابق: لا توجد هوية للمنتخب المصري في أمم أفريقيا

نواف السالم(صدى):

أعرب علاء نبيل، مدرب منتخب مصر سابقا، عن حزنه لعدم وجود هوية للمنتخب المصري بشكل عام في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالرغم من تحقيق الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها.

وقال نبيل خلال لقاء تلفزيوني إن التغييرات التي قام بها مدرب المنتخب المصري، المكسيكي، خافيير أغيري، لم تكن صحيحة في كافة المباريات.

وأضاف: ” الاختيارات لم تكن صحيحة من البداية، والاختيارات دي هي اللي خلتنا نعمل تغييرات سلبية في كل مباراة ” .

وأكد نبيل أن هناك مؤشرات تظهر مدى كفاءة المدير الفني لأي فريق أو منتخب، وهذه المؤشرات ليست موجودة لدى أغيري، موضحا أنه لا أحد في المنتخب، سواء في اللاعبين الأساسيين أو الاحتياطيين، يقوم بأداء دور محمود حسن تريزيغيه حال عدم وجوده.