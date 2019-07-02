” النيابة العامة ” تجدد تحذيرها من الجرائم الإلكترونية

علي القحطاني(صدى):

جددت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على ضرورة الإلمام بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية والمتعلقة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أن البعث المعلوماتي بالبيانات الخاصة يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وقالت ” أخي المواطن..أخي المقيم.. كٌنْ واعيًا بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بالعبث المعلوماتي بالبيانات الخاصة، أو بالشبكة أو بالخدمة المعلوماتية، طبقاً للمادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” .