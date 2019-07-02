وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة الإماراتية

ابوظبي(صدى):

نعى ديوان حاكم الشارقة بدولة الإمارات الراحل الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ، نجل حاكم الشارقة، بدولة الإمارات العربية المتحدة ، الذي وافته المنية ، عن عمر ناهز 39 عامًا .

وكان أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ، في بيان إعلامي ، ” أن الفقيد توفي أمس الإثنين، وذلك أثناء تواجده في المملكة المتحدة ” ، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول الوفاة .

هذا وقد تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام ، اعتبارًا من وقت وصول جثمان الفقيد من المملكة المتحدة ، والصلاة عليه .

وكان الشيخ خالد آخر ولد ذكر على قيد الحياة لحاكم الشارقة بعد وفاة نجله الشيخ محمد الذى توفي عام 1999 ، ولحاكم الشارقة 4 بنات، بينما يتولى ولاية العهد الإمارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي.