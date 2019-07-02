صور نادرة.. أول وفد ياباني يزور المملكة قبل 80 عامًا

علي القحطاني(صدى):

وثقت دارة الملك عبدالعزيز، الرحلة التاريخية للرحالة الياباني إيجيرو ناكانو إلى المملكة في أول زيارة لمسؤولين يابانيين.

والتقى الرحالة الياباني خلال رحلته عام 1358هـ/ 1939م بالملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، إذ نشر تفاصيل رحلته في كتابه ” الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية ” .

ونشر الحساب الرسمي لدارة الملك عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو مكون من صور توثق هذه الرحلة التاريخية، إذ وصل الوفد الياباني إلى مدينة جدة عن طريق البحر، ثم انطلق إلى الرياض في 27 مارس 1939م.

وقام الوفد بجولة سياحية في الرياض، إذ توجه إلى وادي حنيفة وسوق الرياض، ثم التقى بالملك عبدالعزيز في 1 أبريل من العام ذاته.