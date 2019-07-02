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مشروع القدية يوفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض

مشروع القدية يوفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشف مشروع القدية (تعود ملكية مشروع القدية إلى صندوق الاستثمارات العامة ويعد أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في المملكة) ، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض ، بمسمى (مدير علاقات الموظفين، ومدير تطوير المواهب) .

وأكد المشروع عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، أن الوظائف المتوفرة هي :

– مدير علاقات الموظفين (Employee Relations Manager): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال ، و خبرة لا تقل عن خمس سنوات في علاقات الموظفين.

– مدير تطوير المواهب (Talent Development Manager): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو الأعمال التجارية أو تخصص ذات صلة ، و خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

وقال المشروع أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م ، وذلك من خلال الرابط التالي:

– مدير علاقات الموظفين (Employee Relations Manager): اضغط هنـــــــــا .

– مدير تطوير المواهب (Talent Development Manager): اضغط هنــــــــــا .


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