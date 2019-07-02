مصرع وافد وزوجته إثر حادث مروري بطريق الرياض – مكة المكرمة
شهد طريق ” الرياض – مكة المكرمة ” أول أمس الأحد، حادث مروري أسفر عن مصرع وافد مصري وزوجته، فيما نجت طفلتاهما ونُقلتا للمستشفى لتلقي العلاج.
وعن التفاصيل، أوضحت السفارة المصرية أن الطفلتين منومتان بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، مبينة أن أقارب الطفلتين معهما بالمستشفى لرعايتهما.
ونعت السفارة المصرية في الرياض المقيم وزوجته، وأدى جموع المصلين صلاة الميت على المقيم المصري وزوجته، عقب صلاة العشاء أمس بجامع الملك خالد بحي أم الحمام.
فيما ووري جثمانهما الثرى بمقبرة شمال الرياض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهما ويحسن عزاء من فقدهما ، ويشفي الطفلتين .. آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 1 ساعة
طريق مكه الرياض
أو بالأصح خط الطايف الرياض
خط ماشاءالله مساراته واسعه
وخط مريح
والسرعةفيه140كم
بس الناس الله يهديها
تسوي شي من لاشي😐
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهما ويشفي ابنتهما