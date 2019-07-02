مصرع وافد وزوجته إثر حادث مروري بطريق الرياض – مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق ” الرياض – مكة المكرمة ” أول أمس الأحد، حادث مروري أسفر عن مصرع وافد مصري وزوجته، فيما نجت طفلتاهما ونُقلتا للمستشفى لتلقي العلاج.

وعن التفاصيل، أوضحت السفارة المصرية أن الطفلتين منومتان بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، مبينة أن أقارب الطفلتين معهما بالمستشفى لرعايتهما.

ونعت السفارة المصرية في الرياض المقيم وزوجته، وأدى جموع المصلين صلاة الميت على المقيم المصري وزوجته، عقب صلاة العشاء أمس بجامع الملك خالد بحي أم الحمام.

فيما ووري جثمانهما الثرى بمقبرة شمال الرياض.