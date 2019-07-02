” واتساب ” يكشف عن جرائم دموية ارتكبها ضابط أمريكي بالعراق

بغداد(صدى):

تواصل محكمة عسكرية في سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية ، جلسات محاكمة إدوارد جالاجر، الضابط بالقوات الخاصة للبحرية الأمريكية ، المتهم بارتكاب جرائم حرب في العراق عام 2017، عبارة عن 40 جريمة بما في ذلك قتل سجين يبلغ من العمر 17 عامًا ومحاولة قتل اثنين من المدنيين العراقيين أثناء تواجدهما في الموصل.

وأوضحت المحكمة أنه تم كشف تلك الجرائم عن طريق مجموعة سرية على تطبيق الواتساب الذي أنشاه الضباط المنتمين لوحدة نيفي سيلز للحديث فيما بينهم عن الأمور التي جرت خلال فترة خدمتهم.

وكان بدأ الأمر في مارس 2018، حينما طالب سبعة من أعضاء فريقه باجتماع مع قائد القوات لمناقشة سلوك جالاجر المزعوم أثناء خدمتهم، وتم الكشف عن تصرفاته الإجرامية مع السجناء ، وبالفعل بدأت التحقيقات بعد شهر من هذا التاريخ.

وفي السياق ذاته أنكر جالاجر جميع التهم الموجهة إليه وادعى أنها مجرد افتراءات من الضباط الذين كانوا يعملون تحت إمرته ، الذين وصفوه بأنه متعطش للدماء وكان يظن في نفسه إله في ساحة المعركة.