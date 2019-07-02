مهرجان الأطاولة الخامس: مفاجآتنا مشاهير من الوطن والوادي التراثي

سعيد العجل(صدى):

شرعت لجنة التنمية الإجتماعية بالأطاولة مهام عملها وإستعداداتها لمهرجان الأطاولة التراثي الخامس والذي سيتم إفتتاحه في ٦/ ١١ / ١٤٤٠هـ تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الباحة، وبإشراف مباشر من إدارة الفعاليات والمهرجات بأمارة منطقة الباحة مهام عملها في إعداد البرامج اليومية و الفعاليات المصاحبة للمهرجان .

كما تم إعتماد مواعيد المهرجان الفعلية و الفقرات اليومية التي سيتم عرضها للمرتادين وكافة زوار المهرجان من الجنسين .

يُذكر أن لجنة التنمية ستُقيم أغلب فقراتها في مقر سوق ربوع قريش كما جرت العادة للبرامج الحية و العروض المباشرة وكذلك بإستحداث بعض الفقرات الجديدة كالوادي التراثي والذي يعزز الرابط البيئي بين الأجيال المشاركة، وستكون هناك استضافات قوية لنجوم ومشاهير من الوطن العربي أجمع والعديد من الفعاليات النسائية كزفّة العروس قديماً واللعب الشعبي من بعد صلاة العصر ومسابقة أفضل زي شعبي وأفضل طبق شعبي وبعض البرامج الترفيهية والثقافية .

هذا وقد ذكر الأستاذ (الحسين بن عثمان): رئيس لجنة التنمية بالأطاولة بأن هذا هو المهرجان الخامس الذي تقيمه اللجنة، حيث لقيت المهرجانات السابقة أصداء واسعة على مستوى المنطقة وأن الأهالي طالبوا بتكرارها بشكلٍ سنوي، حيث أن ذلك يُشكل لنا هاجساً وتحدياً كبيراً في تقديم الأفضل في كل عام بمشيئة الله .

وفي نهاية حديثه قدم الحسين بن عثمان رئيس اللجنة شكره وتقديره لمحافظ محافظة القرى الأستاذ / خالد العبيلان على إشرافه وتوجيهاته المستمرة للقائمين على المهرجان و لرئيس بلدية القرى المهندس / سعيد بن صالح الزهراني لدعمه الدائم والوقوف على إستعدادات المهرجان وإبرازه بالشكل الذي يليق به .