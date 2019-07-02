بالفيديو.. نشطاء التواصل الاجتماعي يشاركون في تحدي ” غطاء الزجاجة ” الجديد
ظهر تحدي جديد يدعى ” غطاء الزجاجة “، ليشارك فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المشاهير حول العالم.
ويقوم التحدي على فكرة فتح غطاء زجاجة من خلال ركلة بالقدم، بينما نشر الممثل البريطاني جيسون ستاثام، مقطعا عبر حسابه في تويتر يظهر فيه وهو يفتح زجاجة عبر توجيه ركلة للغطاء.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه ,,
,, صحيح فيها دقه وحذاقه مع التدريب المكثف والتحكم في الاعصاب .. بس ياخوفي من التقليد الأعمى ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 1 ساعة
زين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 1 ساعة
عاد ربعنا يموتون في شي
أسمه تقليد الغرب🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣