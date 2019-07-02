بالفيديو.. نشطاء التواصل الاجتماعي يشاركون في تحدي ” غطاء الزجاجة ” الجديد

لندن(صدى):

ظهر تحدي جديد يدعى ” غطاء الزجاجة “، ليشارك فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المشاهير حول العالم.

ويقوم التحدي على فكرة فتح غطاء زجاجة من خلال ركلة بالقدم، بينما نشر الممثل البريطاني جيسون ستاثام، مقطعا عبر حسابه في تويتر يظهر فيه وهو يفتح زجاجة عبر توجيه ركلة للغطاء.