بوتين يحرج ماكرون بسبب ” الليبرالية “

موسكو(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لموقف محرج، خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن، على هامش قمة مجموعة العشرين بـ ” طوكيو ” .

حيث ظهر ” بوتين ” في الفيديو وهو يبتسم ابتسامة ساخرة خلال تحدث ” ماكرون ” عن القيم الليبرالية، ردًا على الانتقادات التي وجهها الرئيس الروسي لليبرالية مؤخرًا.

وقال ” ماكرون ” عن ” الليبرالية ” : ” إن الليبرالية ما زال بوسعها أن تقدم الشيء الكثير في عالم اليوم، لكن بوتن أخذ يبتسم بسخرية من كلام الرئيس ماكرون ” .

وكان ” بوتين ” قد صرح بأن ” الليبرالية ” صارت بالية ومتجاوزة، مشيرًا إلى صعود الشعبوية في أوروبا وأزمة انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.