مدير عام تعليم الشمالية :البيئة التعليمية مهمة لمواكبة مهارات القرن العشرين

فاطمه الرويلي(صدى):

تفقد مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان عدداً من المدارس المستأجرة في أحياء النسيم والفيصلية والناصرية في مدينة عرعر للطلاع على مدى صلاحيتها ومناسبتها لتكون بيئة تعليمية جيدة ووجه العثمان بحصر المباني المستأجرة وبرمجة مشاريعها وسرعة طرحها وضرورة وضع خطة زمنية للتخلص من المباني المستأجرة في المنطقة إنطلاقاً من توجيهات أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لتطوير وتحسين البيئة التعليمية بما يتوافق مع أهداف الرؤية وأهدافها ومستهدفاتها لتكون مكاناً جاهزاً لمواكبة مهارات القرن العشرين في رفع مستوى التنافسية بينها ولتعزيز مهارات الإبداع والإبتكار وأوضح العثمان أن المدرسة مسؤولة في إكساب الطلاب والطالبات القيم السليمة المتوافقة مع القيم الإسلامية لمواكبة غايات الرسالة المحميدية الوسطية و لابد ان تكون المدرسة متهيئة لاستقبال طلاب وطالبات العلم والمعلمين والمعلمات تتوافر فيه الإشتراطات الجيدة صحيا وحديثا ومبنيا حسب المواصفات المطلوبة التي تناسب عمليتي التعليم والتعلم وأن يراعى ان تكون القاعات الدراسية متسعة ومزودة بالأدوات والأجهزة التعلمية المختلفة والحديثة لمواكبة العصر مما يتلاءم مع الرؤية وأن يشمل على قاعات للأنشطة ومختبرات علمية ومكتبية غنية بالمصادر العلمية الحديثة وتوفير مطاعم تقدم الوجبات الصحية وأن يكون موقع المدرسة مناسبا