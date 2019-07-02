بالفيديو.. العناية الإلهية تنقذ شاب من حادث مروع بجدة

نايف السالم(صدى):

تدخلت العناية الإلهية لإنقاذ شاب من حادث مروع كاد أن يودي بحياته، وذلك بعد انحراف سيارة أخرى عن الطريق واصطدامها بسيارته في أحد أحياء جدة.

ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة الحادث المروع، إذ ظهر خلاله سيارة متوقفة على جانب الطريق بينما يتناول صاحبها شيئًا من الصندوق الخلفي، وفجأة تدخلت سيارة أخرى بعد انحراف مسارها.

وارتطمت السيارة المنحرفة بمؤخرة سيارة الشاب دون أن تصدمه، لكنه دخل في حالة هلع واندفع بعيدًا عن مكان الحادث.