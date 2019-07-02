” صور ” تبرز سلالة غريبة من الظباء بأنف طويل متدلاة

موسكو(صدى):

أبرزت بعض الصور مظهر ظبي ” السايجا ” ، الذي يتميز بأنفه الطويل غير العادي في محمية ” ستيبنو ” الطبيعية في جنوب روسيا.

ويظهر ” السايجا ” بالصور بأنفه الطويل الذي يتدلى من وجهه، حيث يغطي فمه لمنع دخول الغبار إلى رئتيه أثناء هجرته في الصيف.

أما بفصل الشتاء فتعمل ” أنفه المتدلية ” على تدفئة الهواء البارد قبل أن يدخل رئتيه، حيث يمكنه أن يقطع مسافة ٦٢٠ ميلا، أي ما يعدل ١٠٠٠ كم في اتجاه الجنوب للتزاوج.

ومن جانبه، قال المصور الدنماركي الشهير موغنز ترول، الذي التقط الصور أنه قام برحلة إلى محمية ” ستيبنو ” ، والتقط العديد من الصور بعد أن تجمع مايقرب من ٣٠٠٠ ظبي.

كما أشار إلى أنها مهددة بالإنقراض؛ بسبب مطاردة الصيادين للحصول على قرونها.