باللغة العربية.. النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية في الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

كشف مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، عن الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية.

ونشر غرينبلات النص الكامل للخطة على موقع البيت الأبيض، بعنوان: ” من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني “، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:

هنا

وفي السياق نفسه، قال المبعوث: ” في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم ” .

وكانت البحرين قد استضافت الأسبوع الماضي، ” ورشة عمل ” لبحث الجزء الاقتصادي في الخطة الاقتصادية للشرق الأوسط، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية.