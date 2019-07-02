باللغة العربية.. النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية في الشرق الأوسط
كشف مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، عن الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية.
ونشر غرينبلات النص الكامل للخطة على موقع البيت الأبيض، بعنوان: ” من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني “، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
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وفي السياق نفسه، قال المبعوث: ” في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم ” .
وكانت البحرين قد استضافت الأسبوع الماضي، ” ورشة عمل ” لبحث الجزء الاقتصادي في الخطة الاقتصادية للشرق الأوسط، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية.
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