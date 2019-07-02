” المالكي ” يؤكد تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمصاب الإيراني

فهمي محمد(صدى):

صرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الثلاثاء، على تقديم الرعاية الكاملة للمصاب الإيراني الذي نُقل أوائل يونيو الماضي من السفينة الإيرانية المشبوهة ” سافيز” إلى المستشفى.

وأكد العقيد تركي المالكي، أنه يتمتع بالرعاية الطبية المطلوبة، ولا يُلتفت إلى عمله سواء كان بالحرس الثوري أو غيره؛ لافتًا إلى أن التعامل مع الموقف جاء انطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة.

وأوضح ” المالكي ” أن قوات التحالف تعاملت بحسب ما يمليه عليها دينها الإسلامي الحنيف، رغم ما تمثل السفينة الإيرانية من تهديد في جنوب البحر الأحمر، وما تمارسه من أعمال عدوانية ضد قوات التحالف ومصالح الشعب اليمني.