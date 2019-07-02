توفر 3 وظائف شاغرة للنساء بشركة اكستنسيا في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة اكستنسيا (الرائدة في مجال خدمات الدعم لمراكز الاتصال) بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 3 وظائف شاغرة للنساء، لحملة البكالوريوس، لتدريب الموظفين المرشحين للعمل على برامج وسياسات الشركة وتجهيزهم لبيئة العمل في مركز الاتصال بمدينة الرياض .

وضحت الشركة أن المسمى الوظيفي (أخصائية تدريب)، (العدد 3 وظائف).

الوصف الوظيفي: وضع برامج التدريب والتطوير في المنشأة والعمل على تيسيرها وتقييمها، ودعم المنشأة في تطوير المواهب وتعزيز مهارات الموظفين وكفاءاتهم.

وقالت الشركة ، أن الشروط الواجب توافرها بالمتقدمات : أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ، خبرة لا تقل عن سنة في مركز الاتصال ، إجادة اللغة الإنجليزية ، وإجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأكدت الشركة ، أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: اضغط هنا