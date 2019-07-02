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  3. رجل يوثق احتراق وتفحم سيارته التي تقدر بمليون دولار

رجل يوثق احتراق وتفحم سيارته التي تقدر بمليون دولار




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله ,,

,, ربنا يخلف عليه ..

,, الحقيقه الفسق والتباهي باالفسوق ، مصيبة المصايب ,,

,, أسأل الله الستر والعفو والعافيه والرزق الحلال .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 53 دقيقة

حوالي 4 ملايين ريال راحت في غمضة عين

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