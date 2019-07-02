رجل يوثق احتراق وتفحم سيارته التي تقدر بمليون دولار

الثلاثاء 2
يوليو
قلعته هو وأياها😉
سبحان الله ,,
,, ربنا يخلف عليه ..
,, الحقيقه الفسق والتباهي باالفسوق ، مصيبة المصايب ,,
,, أسأل الله الستر والعفو والعافيه والرزق الحلال .. آمين ,,
حوالي 4 ملايين ريال راحت في غمضة عين
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 3 ساعات
قلعته هو وأياها😉
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحان الله ,,
,, ربنا يخلف عليه ..
,, الحقيقه الفسق والتباهي باالفسوق ، مصيبة المصايب ,,
,, أسأل الله الستر والعفو والعافيه والرزق الحلال .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 53 دقيقة
حوالي 4 ملايين ريال راحت في غمضة عين