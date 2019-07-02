جامعة حائل.. وفاة طالبة بقاعة الدراسة بعد حالة تشنج

حائل(صدى):

كشف بيان أصدرته جامعة حائل، اليوم الثلاثاء، عن وفاة طالبة في إحدى القاعات الدراسية في كلية التربية، بعدما أُصيبت بحالة تشنُّج وسقطت على الأرض.

وحاولت الأستاذة وزميلاتها في القاعة إفاقتها، لكن دون جددوى، فجرى استدعاء الهلال الأحمر، الذي بدوره قام بنقل الطالبة إلى مستشفى حائل العام؛ ليؤكد الفريق الطبي وفاتها قبل وصولها إلى المستشفى.

وفي السياق نفسه، أكدت الجامعة أنه سيتم انتظار التقرير الطبي المفصل من قِبل الجهات الصحية المختصة، وسيتم إعلانه في حينه.