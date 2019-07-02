4 أخطاء في تشغيل المكيفات تزيد فاتورة الكهرباء

نايف السالم(صدى):

توجد أربعة أخطاء في تشغيل المكيفات والأجهزة المنزلية، يرتكبها المواطن تتسبب في زيادة فاتورة الكهرباء، في ظل درجات حرارة تجاوزت الـ50 درجة مئوية في بعض مناطق المملكة.

وتمثلت هذه الأخطاء، في أن البعض يقوم خلال الصيف بتشغيل تلك الأجهزة بطريقة عشوائية وباستهلاك مفرط؛ إذ يعمد إلى تشغيل جميع أجهزة تكييف المنزل في جميع الغرف سواء كان موجودًا فيها أفراد أو لا يوجد فيها أحد؛ بدعوى تبريد المنزل، بحسب مقال الكاتب الصحفي إبراهيم محمد باداود.

ويتجاهل البعض ضبط درجة التكييف عند درجة محددة وهي (24 درجة)؛ مما يسهم في خفض استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء؛ بل يتركها مفتوحة لأعلى مستوى من التبريد رغبة في الحصول على تبريد سريع، كما أن البعض الآخر لا يقوم بإغلاق النوافذ والأبواب وسد الفتحات في الغرف.

وفي السياق نفسه، لا يقوم بعض الأشخاص بصيانة أو تنظيف أجهزة التكييف؛ مما يساهم في استهلاكها لطاقة كهربائية أكبر فترتفع فاتورة استهلاك الكهرباء؛ فضلًا عن الاستهلاك العشوائي للكهرباء.