الحوثيون يخططون للانقلاب على القبائل الموالية لهم

فهمي محمد(صدى):

تستعد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لتنفيذ مخطط يتتضمن الانقلاب على القبائل الموالية لها في نطاق سيطرتها، وانتزاع المناصب القيادية من أيدي المعينين من تلك القبائل.

وعن التفاصيل، نشر أفراد السلالة الحوثية في هذه المناصب تمهيدًا للسيطرة على كل الحقائب القيادية، وذلك في نطاق سيطرة المليشيا الإرهابية.

وفي ذات السياق، كشفت مصارد أن مخطط الحوثيين هو التخلص من كل المعينين في المناصب العسكرية والمدنية من خارج سلالة الحوثيين، وتسليم تلك المناصب لحوثيين قادمين من صعدة.

وفيما يتعلق بهذا المخطط، قالت المصادر: ” المخطط بدأ بتنفيذ عمليات تهميش للمسؤولين الموالين الذين هم من خارج السلالة، حيث أعطت المليشيا المشرفين الحوثيين القادمين من صعدة كامل الصلاحيات للتحكم في القرارات وغيرها من الأمور، ثم ضيقت سبل العيش على اليمنيين ” .

وتؤكد هذه المعلومات صحة الأسباب التي أدت لاستقالة مسؤولين يمنيين وفقًا لمصادر إعلامية، من بينهم محافظ ذمار ” المقدشي ” الذي تعرض للإخفاء القسري وانقطاع التواصل معه من قبل زملائه بالعمل بعدما استقال.

حيث اقتاده مشرفو المليشيا الحوثية القادمون من صعدة لمكان مجهول؛ وذلك على خلفية حديثه عن الفساد وتدخلات المليشيا الحوثية.

يُذكر أن أمين جمعان كان قد استقال من المجلس المحلي بصنعاء على خلفية الأسباب ذاتها، قبل تسليم المناصب للحوثيين على أساس سلالي.