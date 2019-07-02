في واقعة تزوير أوراق رسمية بالكويت.. ابنة الأخ تتزوج عمها

خالد الظفيري(صدى):

أٌحيلت عائلة سعودية لجنايات الجنسية والنيابة في الكويت ، عقب تزويرهم أوراق رسمية ، لتزوير الجنسية الكويتية .

وكشفت الشرطة الكويتية ، أن كويتيًّا قام بإضافة أخيه السعودي إلى ملف جنسيته على أنه ابنه، ليصبح بذلك كويتيًّا بالتأسيس، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ عمد الأخ السعودي المجنس إلى إضافة أبنائه السعوديين إلى ملف جنسيته، ومن بينهم ابنته.

وبعدها قام الكويتي المتوفى (المزور) بتزويج ابنه من ابنة أخيه (الذي صار ابنه في التزوير)، ولكنه أتم عقد القران باسم الابنة وجنسيتها السعودية، كون أنه في السجلات الكويتية يصبح الزوج عمها، وهو في الحقيقة ابن عمها لدى الجهات السعودية.

وإثر تحريات، تبين أن هناك تزويرًا في السجلات الكويتية لدى العائلة، فتم ضبط الأب السعودي المجنس والابنة والزوج، بعد مداهمة منزلهم في محافظة الأحمدي .

وبضبطهم اعترفوا للشرطة ، بما نسب إليهم، وأنهم تمتعوا بجميع مميزات الجنسية الكويتية من قروض زواج ورواتب ودعم عمالة وسكن وتعليم وعلاج مجاني، وتمت إحالتهم إلى ”جنايات الجنسية والنيابة“.