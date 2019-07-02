” كراني ” يحذر من قدوم موجة حارة تصل إلى 50 درجة تحت الظل

عادل الحربي(صدى):

حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من قدوم موجة هوائية شديدة الحرارة بداية من منتصف ونهاية الغد الأربعاء على أنحاء المملكة .

وقال “كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر ” : ستبدأ الموجة غداً في القطاع الغربي للمملكة وتتحرك تدريجياً للمناطق الداخلية وإمتداداً للشمال والشرق .

وتابع أن الموجة ستبلغ مداها الأحد المقبل وستتراوح الحرارة العظمى بين 47 وحتى 50 درجة مئوية في الظل ، بينما تتخطى 50 درجة تحت آشعة الشمس .

الحدير بالذكر أن وزارة الصحة نبهت سابقاً بضرورة إتباع الإرشادات عند ارتفاع درجات الحرارة للوقاية من ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري .