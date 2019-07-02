” كراني ” يحذر من قدوم موجة حارة تصل إلى 50 درجة تحت الظل
حذر خبير الأرصاد الجوية حسن كراني من قدوم موجة هوائية شديدة الحرارة بداية من منتصف ونهاية الغد الأربعاء على أنحاء المملكة .
وقال “كراني ” عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر ” : ستبدأ الموجة غداً في القطاع الغربي للمملكة وتتحرك تدريجياً للمناطق الداخلية وإمتداداً للشمال والشرق .
وتابع أن الموجة ستبلغ مداها الأحد المقبل وستتراوح الحرارة العظمى بين 47 وحتى 50 درجة مئوية في الظل ، بينما تتخطى 50 درجة تحت آشعة الشمس .
الحدير بالذكر أن وزارة الصحة نبهت سابقاً بضرورة إتباع الإرشادات عند ارتفاع درجات الحرارة للوقاية من ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49736 ] نشر منذ 3 ساعات
تمام خل البكتيريا والجراثيم الي باالجو
تنظف🤗
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76826 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمنا ويلطف بحالنا .. آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7670 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يرحمنا برحمته