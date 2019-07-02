رؤية ولي العهد تحول المملكة لسوق مثالي لمربى الأسماك حول العالم

عادل الحربي(صدى):

كشفت وكالة ” بلومبيرج ” الأمريكية، أن الرؤية التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للسنوات القادمة للمملكة، جعلت المملكة سوقًا مثاليا لمربي الأسماك حول العالم.

حيث أظهر التقرير الذي نشرته ” بلومبيرج ” أن نتائج صادرات المأكولات البحرية إلى المملكة العربية السعودية قد نمت، وخاصة السلمون بنسبة 74٪ في القيمة النقدية و60٪ في الحجم في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

كما ذكرت الوكالة أن الشركات النرويجية تنظر إلى السوق السعودي وسبَق أن حضر عدد من المديرين التنفيذيين من شركات السلمون معرض الأغذية في الرياض في نوفمبر، واستمعوا لشروحات من المسؤولين السعوديين حول التركيز على الحياة الصحية.

وتحدثت الوكالة أيضًا عن وجود تغييرات كبيرة في هذا الجانب قادمة في المملكة، حيث يتجه مستثمرون سعوديون لتطوير مزارع الأسماك في السعودية، إلى جانب مزرعة سمك السلمونويُتوقع أن تكون في مدينة ” نيوم ” .

وفي ذات السياق، قال جيمي مكالدين، مدير الحسابات في شركة ” Mowi ” الاسكتلندية المتخصصة في المأكولات البحرية، أن السعودية فرصة كبيرة للتوسع، وإنهم يعملون في الوقت الحالي على إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السوق السعودي.