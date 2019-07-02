وظائف إدارية شاغرة في مجموعة التركي القابضة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمجال المبيعات، للعمل بشركة سمارى لتأجير السيارات بمدينة الخبر، بمسمى (مسؤول مبيعات تنفيذي Sales Executive).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول مبيعات تنفيذي (Sales Executive)؛ مشترطة أن يكون المتقدم حاصل على شهادة في التجارة، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في المبيعات في قطاعات مشابهة، ومهارات التواصل وتقديم عروض عالية.

واشترطت الشركة، القدرة على إنشاء العلاقات مع العملاء والحفاظ عليها، كما يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن مجموعة التركي هي شركة عالمية، وبالتالي تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المعتمدة بالنسبة إلى المجموعة، وتقديم الطلبات وكافة الوثائق باللغة الإنجليزية.

وأشارت إلى أن الشركة، متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/07/02م؛ بينما لمزيد من التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا